La reciente derrota de Boca Juniors ante Belgrano en Córdoba no solo dejó al equipo fuera de la lucha por el campeonato, sino que también detonó una crisis interna que culminó con la renuncia de Diego Martínez como entrenador. Este resultado no solo fue el detonante de la decisión del técnico, sino que también expuso el descontento del plantel y la dirigencia.

Al finalizar el partido, Edinson Cavani, uno de los referentes del equipo, pidió a sus compañeros reflexionar sobre el difícil momento que atraviesan. El delantero uruguayo, visiblemente afectado, instó a los jugadores a realizar un cambio de actitud para afrontar lo que queda de la temporada. “Necesitamos hacer una pausa y pensar en lo que estamos haciendo mal. Este escudo se defiende con otra mentalidad”, afirmó Cavani con un tono firme.

Horas después, Diego Martínez oficializó su renuncia en una tensa conferencia de prensa, donde reconoció que los resultados no lo acompañaron. "Es un momento difícil para todos, pero es lo mejor para el club", aseguró el entrenador saliente, quien no logró plasmar su estilo de juego en un equipo que nunca terminó de encontrar estabilidad.

Por su parte, Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, no ocultó su malestar con el plantel y responsabilizó a los jugadores por el pobre rendimiento en los últimos encuentros. En declaraciones a los medios, el exjugador expresó su decepción, aunque trató de quitarle dramatismo a la situación: "Es fútbol. Hay que competir y no lo estamos haciendo bien", sentenció. Sin embargo, su mensaje dejó en claro que los cambios no pueden esperar: "Tenemos que mirar para adelante y corregir los errores rápidamente."

El club ahora deberá buscar un nuevo director técnico que pueda enderezar el rumbo y devolverle al equipo la competitividad que exige su historia. La próxima semana será clave para definir quién tomará las riendas del equipo de cara a los compromisos restantes.