Venado Tuerto, 26 de septiembre de 2024 – En un hecho que pone de manifiesto la precariedad laboral y la deshonestidad de algunos individuos, un joven cadete fue estafado por la suma de $30.000 en su segundo día de trabajo. Fer Ceballos, quien trabaja para la cadetería Esperanza, narró su experiencia a través de sus redes sociales, generando un eco de solidaridad y advertencia entre los usuarios.

Según el relato de Ceballos, recibió una llamada solicitando el retiro de un paquete por un valor de $30.000 en la intersección de las calles 39 y Moreno. Tras realizar el pago, se dirigió a la dirección indicada en Pasaje Agüero 1372, donde, a su llegada, no encontró a nadie. Después de múltiples intentos de comunicación, Ceballos se percató de que los números de la cadetería y el suyo habían sido bloqueados, dejándolo sin ninguna posibilidad de recuperar su dinero.

El joven, visiblemente frustrado, expresó su indignación: "Todo lo que trabajé ayer hasta la medianoche me lo quitaron en un ratito. Segundo día de cadete y ya me jodieron. Me da bronca, pero voy a seguir." La cadetería Esperanza, en la que trabaja Ceballos, ha brindado su apoyo al joven, instando a la comunidad a estar alerta frente a posibles fraudes similares.

Esta situación resalta no solo los riesgos que enfrentan los nuevos trabajadores, sino también la necesidad de mayor conciencia sobre la seguridad en las transacciones laborales, especialmente en un contexto donde las oportunidades escasean.