Racing ante un partido crucial: ¿Renacer o desmoronarse en la Sudamericana?

Este jueves, Racing Club se enfrenta a Athletico Paranaense en un partido decisivo que se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el Cilindro de Avellaneda. El encuentro, programado para las 21:30, corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La Academia, que llega con un marcador en contra de 1-0 tras el primer partido en Brasil, deberá superar esta desventaja para mantener vivas sus esperanzas en el torneo internacional.

La presión sobre el equipo es monumental, no solo por la necesidad de avanzar a la siguiente ronda, sino porque este encuentro podría ser un punto de inflexión en la gestión del director técnico Gustavo Costas. Tras una serie de resultados irregulares, que incluyeron una derrota ante Gimnasia y un empate con Independiente, las críticas hacia su conducción se han intensificado. Sin embargo, el equipo logró recuperarse momentáneamente con una racha de tres victorias consecutivas, entre las que destaca una impresionante goleada de 6-1 frente a Huachipato.

A pesar de estos triunfos, una reciente derrota ante Talleres, donde el equipo alineó a suplentes, y la eliminación de la Copa Argentina, donde Racing cayó frente a Talleres de Remedios de Escalada, han incrementado la incertidumbre sobre el futuro de Costas al frente del plantel. Con 24 puntos en la Liga Profesional, Racing se encuentra lejos de la cima, lo que significa que una eliminación en la Sudamericana podría dejar al club sin mayores objetivos competitivos por delante.

El clima en Racing es tenso, ya que el club no solo busca avanzar en el torneo, sino que también está al borde de un año sin títulos. Esto podría repercutir en la imagen de la dirigencia actual, que enfrenta elecciones en diciembre. Aunque no se ha oficializado un candidato, el ídolo del club, Diego Milito, ha manifestado su intención de presentarse, lo que podría complicar aún más la situación de Costas si el equipo no logra resultados favorables.

El ambiente en la previa del partido es de gran expectativa, y la afición se prepara para un duelo que puede definir no solo el destino inmediato del equipo en la Copa Sudamericana, sino también las decisiones que se tomarán en la dirección del club en el futuro cercano. Los jugadores y el cuerpo técnico son conscientes de que, al salir al campo, estarán luchando no solo por el triunfo en este encuentro, sino también por el futuro de Racing a nivel internacional y nacional. La derrota podría tener consecuencias inmediatas, incluyendo la posible destitución de Costas y la reconfiguración del proyecto deportivo del club para la próxima temporada.

En resumen, el choque contra Athletico Paranaense no es solo un partido de fútbol; es un momento crítico que podría marcar un antes y un después en la historia reciente de Racing Club. La Academia se juega mucho más que la clasificación; se juega su identidad y su futuro en el fútbol argentino.