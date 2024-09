Córdoba se encuentra en alerta debido a múltiples incendios forestales que han desatado una serie de acciones legales contra individuos involucrados. En una declaración reciente, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, informó que hay 11 personas detenidas en relación con estos siniestros, afirmando que "los fuegos, en el 99% de los casos, se inician por mano de hombre". .

Quinteros relató un incidente ocurrido en Villa Yacanto, donde minutos antes de la llegada del presidente Javier Milei, un hombre fue sorprendido incendiando la zona. "Es absolutamente demencial e inexplicable que alguien prenda fuego de manera intencional", destacó. La intervención de los vecinos fue crucial, ya que redujeron al sospechoso y alertaron a la policía. El detenido, que fue grabado por testigos, se encuentra bajo custodia y la justicia investiga el contexto de su acción, incluyendo afirmaciones sobre haber sido "mandado" y "pagado".

El funcionario enfatizó que no hay justificación en fenómenos naturales para la situación actual: "No hay acción de la naturaleza, no hay vientos que corten cables ni tormentas eléctricas. Hace mucho que no llueve, y las proyecciones climáticas no son favorables para los próximos meses ". Quinteros agregó que los incendios pueden ser accidentales o intencionales, sugiriendo que la política podría estar involucrada en la raíz de algunos de estos actos, aunque la justicia determinará los motivos.

Además, el ministro comentó sobre la agresividad que han enfrentado los bomberos y las fuerzas de seguridad, destacando que los 11 imputados no parecen tener vínculos entre sí, aunque todos comparten un comportamiento irracional que los une. Los acontecimientos recientes han generado preocupación entre la población local, que ha expresado su desesperación ante la violencia y la peligrosidad de los incendios.