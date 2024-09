"Me lo merezco" era la frase principal del tema que eligió Pampita para lucir su look.

"Me lo merezco" era la frase principal del tema que eligió Pampita para lucir su look.

La reciente publicación de Carolina Pampita Ardohain ha captado la atención del mundo del espectáculo, en un contexto de rumores sobre una crisis en su matrimonio con Roberto García Moritán, con quien lleva cinco años de casada. A pesar de las versiones de separación que han circulado en los medios, el modelo optó por compartir un mensaje positivo en sus redes sociales.

En un breve video, Pampita se mostró luciendo un elegante vestido negro con transparencias y hombreras, mientras bailaba al ritmo de "Me lo merezco", tema de la cantante Elena Rose. Las letras de la canción, que enfatizaron el merecimiento de lo bueno en la vida, resonaron con muchos de sus seguidores, quienes interpretaron el posteo como una reafirmación de su autoestima y resiliencia.

“Amor de verdad, me lo merezco; lo bueno viene a mí, la vaina se me va”, entonaba la melodía, mientras la modelo realizaba poses al sol. A través de los comentarios, los fanáticos no solo elogiaron su estilo, sino que también ofrecieron mensajes de apoyo en medio de las especulaciones sobre su relación. “Te merecés un amor de verdad como todas” y “Sos un orgullo para todas las mujeres que te adoramos” fueron algunas de las dedicatorias que recibió.

La actividad en las redes sociales de Pampita ha sido objeto de constante atención, especialmente tras un fin de semana donde se viralizó un supuesto “me gusta” de la modelo a un comentario negativo sobre su pareja. A pesar de la controversia, Pampita se defendió en línea, negando cualquier interacción que pudiera malinterpretarse.

Roberto García Moritán, por su parte, se ha expresado claramente respecto a la situación, asegurando que “no existe la infidelidad ni hay terceros en discordia”, y solicitando respeto por la intimidad de su familia.