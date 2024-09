Agüero lanza chicana a Boca: “Si jugaban 250 minutos, no hacían un gol”

Sergio Agüero, quien recientemente regresó al streaming tras la llegada de su hija Olivia, aprovechó la ocasión para analizar el desempeño de Boca Juniors en el Superclásico contra River Plate. El partido, disputado en la Bombonera, terminó con una victoria 1-0 para el equipo millonario, dejando a Boca en una situación complicada y con su entrenador, Diego Martínez, en la cuerda floja.

Agüero no escatimó en críticas hacia el conjunto xeneize, señalando errores defensivos que llevaron al gol de River. “Si jugaban 250 minutos, igualmente no hacían un gol”, afirmó, evidenciando la falta de contundencia del ataque de Boca. También comentó sobre la inversión de River en su plantel, sugiriendo que Boca, que se encuentra apostando por jóvenes talentos, no está rindiendo al máximo a pesar de los esfuerzos.

Además, el Kun defendió al arquero Chiquito Romero, exclamando que no tenía responsabilidad en el gol recibido. En relación al tanto anulado de Boca en los últimos minutos, Agüero demostró que la decisión del VAR fue correcta y subrayó que el rendimiento general del equipo no fue suficiente para justificar quejarse por dicha acción.