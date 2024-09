Sergio "Chiquito" Romero, arquero titular de Boca Juniors, fue sancionado por el Consejo de Fútbol del club y no jugará los próximos dos partidos. La medida fue tomada tras el altercado que protagonizó el pasado sábado 21 de septiembre en la Bombonera, cuando, luego de la derrota ante River Plate por 1-0, Romero increpó a un grupo de hinchas que lo insultaban al retirarse del campo de juego.

El incidente ocurrió cuando el arquero, visiblemente molesto, regresó a la cancha tras haber ingresado al vestuario, lo que provocó que personal de seguridad y algunos de sus compañeros, como Edinson Cavani y Leandro Brey, intervinieran para evitar una confrontación mayor. Este comportamiento no fue bien recibido por la dirigencia de Boca, que resolvió aplicar una sanción de dos fechas. Romero se perderá los encuentros ante Belgrano y Argentinos Juniors por la Liga Profesional.

Sergio Romero intenta despejar durante el partido de Liga Profesional de Fútbol que disputan Boca Juniors y River Plate, en la Bombonera, el 21 de septiembre de 2024.

Además de esta sanción, el futuro del arquero dentro del equipo queda en duda. A pesar de tener contrato vigente hasta diciembre de 2025, el Consejo de Fútbol evalúa la continuidad de Romero en el club. En las últimas semanas, el arquero había sido criticado por su desempeño, tras varios errores que comprometieron partidos clave, incluyendo su actuación en el superclásico ante River, donde un rebote suyo terminó en el gol de Manuel Lanzini.

Romero ofreció disculpas tras el incidente, señalando que perdió el control ante los insultos: "No pude pensar cuando me insultaron, pero nadie sale a perder un partido". Los hinchas involucrados también serán sancionados por el club, según informó en un comunicado oficial. Mientras tanto, la familia del arquero también ha sido objeto de atención, luego de que colocaron una bandera en su apoyo en el palco oficial, lo que no fue bien visto por la directiva.