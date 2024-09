Juan Grabois, dirigente social y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fue escrachado esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de regresar de su viaje a Roma, donde participó de la conmemoración por los 10 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos. Populares, organizados por el Papa Francisco.

Un grupo de pasajeros, al identificarlo, comenzó a insultarlo y gritar "chorro" y "ladrón", lo que generó una acalorada discusión. Grabois, visiblemente alterado, respondió a los gritos: "¿A quién le robé?", mientras los pasajeros lo acusaban de malversar fondos públicos. La situación escaló rápidamente y fue necesaria la intervención de la policía aeroportuaria para evitar mayores conflictos.

El hecho fue capturado por varios celulares de testigos, y las imágenes se viralizaron en redes sociales. Tras el incidente, Grabois utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para expresar su postura: "Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca". A pesar de las acusaciones, no existe ninguna causa judicial en curso contra Grabois ni las organizaciones sociales que lideran.

Este incidente ocurre pocos días después de su participación en el Vaticano, donde acompañó al Papa Francisco en un evento que reunió a dirigentes sociales de todo el mundo. En esa ocasión, el Papa expresó duras críticas al gobierno argentino liderado por Javier Milei, defendiendo la justicia social y advirtiendo sobre los peligros de la economía criminal.