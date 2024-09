Denuncia abuso policial: el youtuber Freejota mostró en video cómo lo detuvieron

Julio Darío Intorbida, popularmente conocido como “Freejota”, fue detenido en las últimas horas por agentes policiales tras aparentes denuncias por amenazas verbales y resistencia a la autoridad, en la versión oficial. Por su parte, el youtuber –que ganó fama recorriendo barrios marginales a bordo de su moto–, lo desmintió y aseguró que sufrió apremios ilegales mientras estuvo demorado.

“Un penitenciario llamó a la brigada táctica de comando y vino sin decirme nada a reprimirme, a tirarme contra el piso para reducirme. Más allá de los golpes que me dieron y el maltrato que recibí, los quiero dejar tranquilos porque estoy bien. Viene por algo personal de los videos que hago, como a mucha gente le gusta, hay gente a la que no”, contó el youtuber en historias de Instagram.

Todo ocurrió este miércoles en las inmediaciones de la cárcel de mujeres (Unidad Penitenciaria n° 5, en 27 de Febrero y avenida Las Palmeras) cuando fue a acompañar a su pareja que había ido a visitar a su hermana. Tras las agresiones, Freejota fue trasladado al hospital Alberdi para su atención.

A continuación, publicó una serie de videos del momento de la detención y fotos de los agentes involucrados en el hecho. “Estos dos policías me torturaron mientras me paseaban por la ciudad sin hacerme ingreso en una comisaria. Me mostraban fotos de Instagram de mi familia buscando mi reacción y como no tenían respuestas apretaban mis esposas y golpeaban mi abdomen”, denunció.