El delicado presente de Antonio Gasalla: el avance del Alzheimer y el apoyo de sus seres queridos

Antonio Gasalla, ícono del teatro y la televisión argentina, enfrenta el avance de una cruel enfermedad: el Alzheimer. Diagnosticado en 2020, su estado de salud ha empeorado en los últimos años, con complicaciones que no solo afectan su memoria, sino también su movilidad. A sus 83 años, Gasalla se encuentra bajo el cuidado de su familia y un equipo médico, mientras su círculo más cercano observa con tristeza el deterioro de quien fue una figura central del entretenimiento nacional.

Marcelo Polino, amigo cercano y portavoz en estos momentos, habló recientemente sobre la condición de Gasalla en el programa Empezar el Día de Ciudad Magazine. “Antonio está complicado porque su tema cognitivo avanza y no hay un remedio para eso. Además, tiene problemas motrices que le dificultan caminar”, explicó Polino con notable angustia. El actor ahora se alimenta a través de un botón gástrico, una medida que ha impactado a quienes lo acompañan.

Otra voz que se sumó a las declaraciones fue la de Campi, humorista y amigo del capocómico, quien recordó con nostalgia los encuentros que solían tener. En el programa Poco Correctos de El Trece, Campi compartió un emotivo relato sobre la última vez que vio a Gasalla durante un partido del Mundial de Fútbol 2022. “Le toqué el timbre para ver el partido juntos, pero Antonio ya no me abría la puerta. Fue un momento que me marcó”, expresó, reflejando la profunda tristeza que la enfermedad genera en quienes lo rodean.

Gasalla, quien fue internado en mayo por una neumonía, ahora reside en un geriátrico, donde su familia, especialmente su hermano Carlos, lo cuida de cerca. A pesar del sombrío panorama, el cariño de amigos y admiradores permanece intacto, con la esperanza de que pueda tener una buena calidad de vida en sus años finales.