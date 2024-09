El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció este lunes sobre la necesidad de una reforma en el sistema judicial provincial durante una conferencia de prensa en Santa Fe. En sus declaraciones, Pullaro enfatizó que “necesitamos una Justicia que pueda ser más eficiente y menos costosa”, con el objetivo de aliviar la carga económica que representa para los ciudadanos de la provincia.

Pullaro destacó la reciente decisión de la ministra de la Corte, María Angélica Gastaldi, de acogerse a la jubilación. “Es una persona íntegra, que ha hecho un inmenso trabajo en la Justicia durante muchos años”, afirmó el gobernador, quien también se refirió a la inminente renuncia de Mario Netri, lo que dejará a la Corte Suprema de Justicia con dos vacantes entre sus cinco magistrados, todos mayores de 75 años, conforme a la ley.

El gobernador subrayó que su administración no permitirá gastos innecesarios en áreas del Poder Judicial que no sean eficientes. “Estamos trabajando para reestructurar la Justicia, para que a la provincia no le salga tan caro tener una Justicia ineficiente”, dijo Pullaro, quien pidió un análisis de productividad en cada una de las áreas judiciales al inicio de su gestión.

En cuanto a la elección de los reemplazantes para los ministros que han presentado su renuncia, Pullaro explicó que aún no hay nombres definidos y que se llevará a cabo una ronda de consultas con la vicegobernadora Gisela Scaglia y los partidos políticos con representación parlamentaria.

Por último, el gobernador se refirió al avance de las obras en el ámbito judicial ya la necesidad de que el Poder Judicial planifique adecuadamente sus presupuestos. “No me van a venir a apretar con que no tienen más presupuesto. En la Justicia tienen que tener una previsión presupuestaria”, concluyó.