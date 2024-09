Julieta Prandi revela su lucha por la vida tras años de violencia de género

En una conmovedora entrevista en el programa "La Cruda" con Migue Granados, Julieta Prandi abrió su corazón sobre los años de violencia de género que sufrió a manos de su exmarido, Claudio Contardi. La modelo, conocida por su trayectoria en el mundo del espectáculo, relató cómo conoció a Contardi cuando tenía solo 18 años. Tras una breve separación, decidieron formar una familia, pero el regreso a la convivencia trajo consigo un ciclo de abusos y violencia que la marcó profundamente.

Prandi, quien actualmente enfrenta el proceso judicial que se lleva a cabo en el Tribunal en lo Penal N°2 de Campana, expresó que durante su relación se sintió “secuestrada”. “No podía salir con amigas a divertirme, me sentía atrapada”, confesó, haciendo hincapié en el impacto psicológico que esta situación tuvo en su vida. A pesar de que al inicio todo parecía perfecto, la llegada de su primer hijo desencadenó un cambio drástico en la dinámica familiar, convirtiendo su hogar en un entorno hostil.

El modelo describió la violencia no solo como un abuso físico, sino también psicológico. “Una vez que enfrentás a esa persona y le decís '¿Sabes qué? Ya no te tengo miedo', la reacción de él es de incredulidad. En ese momento, te das cuenta de que eres capaz de cualquier cosa”, compartió, resaltando el proceso de empoderamiento que le permitió salir de esta situación.

Prandi enfatizó la importancia de su visibilidad pública en su lucha por sobrevivir: “Me sirvió ser conocida para estar viva. Si no fuera una persona pública, quizás no me hubieran encontrado nunca”. Su testimonio es un llamado de atención sobre la violencia de género en Argentina, un problema que afecta a miles de mujeres y que necesita ser visibilizado y combatido.