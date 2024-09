Ex Gran Hermano Isabel De Negri sufre violento robo y muestra las secuelas en sus redes

Isabel De Negri, conocida por su participación en el reality show Gran Hermano, se convirtió en víctima de un violento robo que la dejó con un moretón significativo en uno de sus ojos. En una serie de publicaciones en redes sociales, la mujer de 65 años compartió una imagen de su rostro lesionado, acompañada de un mensaje que reflejaba su frustración y determinación.

“Segundo robo del año, pero esta vez no pude”, escribió De Negri, asegurando a sus seguidores que se encuentra bien a pesar de las circunstancias. El artista, que intenta establecerse en el mundo del espectáculo, comentó que debe lidiar con este incidente justo cuando tiene compromisos profesionales importantes. “Mañana tengo fotos y el domingo conduzco un evento”, detalló, enfatizando que utilizará maquillaje para cubrir el moretón.

La ex Gran Hermano no ocultó su ojo tras el ataque. “Estoy re caliente”, expresó, mientras interactuaba con sus seguidores que la llenaron de preguntas sobre su estado. Muchos se vieron preocupados y preguntaron: “¿Qué pasó, Isa? ¿Estás bien?”. Su respuesta fue contundente: “Sí, me dejaron el ojo negro, pero estoy bien. Me asusté, eso sí”. En un tono más ligero, incluso compartió detalles de cómo se defendió durante el asalto, afirmando: “Sí, me defendí como pude”.

Este incidente no solo pone de manifiesto la vulnerabilidad de figuras públicas ante la violencia, sino que también resalta el impacto que tales experiencias pueden tener en sus vidas profesionales y personales.