Georgina Barbarossa: “No puedo creer que Milei no tenga corazón”

En una reciente entrevista con Luis Novaresio en LN+, Georgina Barbarossa expresó su profunda preocupación por la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de movilidad jubilatoria, argumentando que “no hay plata” para su implementación. La conductora no dudó en cuestionar esta afirmación, señalando que si efectivamente no hay fondos para los jubilados, tampoco deberían destinarse recursos a la SIDE oa la compra de aviones, aunque reconoció la importancia de estos gastos para la defensa nacional.

Barbarossa se mostró desconcertada ante la dureza del presidente, preguntándose sobre su infancia y su capacidad de empatía: “No puede ser tan duro, tan rígido. No creo que no le importe esos viejos. No puede ser que solo le importe un número”, reflexionó. Además, en referencia a los recientes enfrentamientos en las afueras del Congreso entre manifestantes y fuerzas de seguridad, expresó su incredulidad sobre la falta de humanidad en las decisiones del mandatario.

La actriz, quien recordó la breve incursión de su familia en la política a través de su tío Miguel Roig, ministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem, destacó la complejidad de ser político en la actualidad. “Ahora tenés que ser corrupto”, criticó, añadiendo que está triste por el estado del país, que considera lejano al entorno cultural y educativo que conoció en su juventud.

Pese a las dificultades, Barbarossa reafirmó su amor por Argentina, revelando que, a pesar de las oportunidades de trabajar en el extranjero, eligió regresar y establecerse en su hogar en Córdoba. “Ves que roban y nadie va preso. Y si no pagamos los impuestos, nosotros vamos presos. ¿Por qué es así?”, cuestionó, evidenciando su descontento con la actual realidad social y política del país.