Antonela Roccuzzo ha vuelto a captar la atención de sus millones de seguidores en Instagram tras compartir una deslumbrante mini sesión de fotos en la que lució un lujoso collar de perlas y un delicado brazalete de la prestigiosa firma Tiffany & Co. Esta colaboración se suma a su creciente trayectoria como embajadora de marcas internacionales desde su llegada a Miami hace poco más de un año.

La influencer, quien ha trabajado con diversas marcas de cosméticos, moda y joyería, se sorprendió al modelar un cómodo collar de oro amarillo, adornado con diamantes, cuyo precio asciende a 25.000 dólares. Además, combinó la joya con un elegante brazalete de perlas y oro, valorado en 16.500 dólares, que armonizaba perfectamente con su alianza de matrimonio.

En su posteo, Roccuzzo optó por un look total black que realzó su figura y dejó que las joyas se convirtieran en el centro de atención. Con el cabello suelto, peinado hacia un costado y un maquillaje sutil, la rosarina transmitió una imagen de elegancia y sofisticación.

“Mis nuevos favoritos de la colección Tiffany Titan de Pharrell Williams. Celebrando la creatividad y la autenticidad. Feliz de ser parte”, escribió Roccuzzo, haciendo alusión a la nueva colección que incluye más de 20 piezas de joyería.

La publicación no tardó en recibir la aprobación de su esposo, Lionel Messi, quien le dio "Me Gusta" en un gesto que no pasó desapercibido para sus seguidores. En pocas horas, el post se llenó de elogios, destacando la belleza y el estilo de la influencer: “La mujer argentina más hermosa”, “Bellísima siempre”, fueron solo algunos de los comentarios.