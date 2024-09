¡Arranca la nueva era de la Champions League! Todo lo que necesitas saber sobre el cambio de formato.

La Champions League comienza su edición 2024/25 con cambios significativos que prometen transformar la competencia de clubes más prestigiosos de Europa. Este martes, 17 de septiembre , se dará el pitazo inicial para un torneo que no solo aumentará su número de participantes de 32 a 36 equipos, sino que también introducirá un formato de fase de grupos completamente renovado.

Entre las nuevas incorporaciones, se encuentra el Stade Brestois , que logró una copa tras ocupar el tercer lugar en la tabla de la quinta liga del ranking de la UEFA. Además, se reservarán tres plazas adicionales a través de la "Champions Path", donde competirán equipos de ligas menos representativas, como Estrella Roja , Galatasaray , Young Boys y Dinamo Zagreb . También, se incluirán dos plazas para los países con mayor coeficiente, que beneficiarán a Bolonia y Borussia Dortmund , el último subcampeón del torneo.

Uno de los cambios más destacados es la eliminación de la división por zonas en la fase de grupos, que ahora se consolidará en una tabla única. Cada equipo jugará ocho partidos , cuatro de local y cuatro de visitante, contra rivales diferentes. Este formato se asemeja a la propuesta original de la Superliga Europea y busca facilitar los encuentros entre los clubes más grandes de Europa desde las etapas iniciales del torneo.

Los ocho mejores equipos se clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los que ocupen del 9° al 24° lugar deberán enfrentarse en una ronda adicional a doble partido para continuar en la competición. Un cambio importante es que no habrá descensos a la Europa League; los equipos que no clasifican entre los 24 primeros quedarán fuera de cualquier competencia internacional.

La UEFA ha diseñado estos cambios con el objetivo de hacer la primera ronda del torneo más atractiva, ofreciendo a los aficionados partidos de gran envergadura desde el principio. Entre los encuentros destacados de esta primera ronda se encuentran:

Milán vs. Liverpool (Martes 17 de septiembre, San Siro)

Manchester City vs. Inter (Miércoles 18 de septiembre, Etihad Stadium)

Arsenal vs. París Saint-Germain (Martes 1° de octubre, Emirates Stadium)

Real Madrid vs. Borussia Dortmund (Martes 22 de octubre, Santiago Bernabéu)

Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (martes 26 de noviembre, Allianz Arena)

Con estos cambios, la Champions League se adentra en una nueva etapa, prometiendo más emoción y competitividad que nunca.