More Rial revela cuándo y dónde nacerá su segundo hijo, Amadeo

More Rial, reconocida influencer e hija del periodista Jorge Rial , está en la recta final de su embarazo, preparándose para la llegada de su segundo hijo, Amadeo . A través de sus redes sociales, More ha interactuado con sus seguidores, brindando detalles sobre el esperado nacimiento.

Este domingo, More Rial abrió una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram , donde un seguidor indagó si tenía todo listo para la llegada del bebé. La influencer respondió: “Me faltan algunas cosas, pero me quedan unas tres semanas aún”. Esto indica que, si no surgen complicaciones, Amadeo debería nacer a principios de octubre , durante la primera o segunda semana del mes.

En otra historia de Instagram, More también confirmó que el parto se llevará a cabo en Córdoba , ciudad donde reside desde hace varios años. La elección de este lugar resalta su conexión con la región, además de facilitar el acceso a su red de apoyo durante el proceso de maternidad.

La noticia del nacimiento de Amadeo ha emocionado a sus seguidores, quienes han seguido de cerca el desarrollo de su embarazo y han expresado su apoyo a la influencer. Además, se han especulado cifras considerables sobre lo que More podría haber cobrado por revelar el sexo de su bebé en un programa de televisión, aunque esos detalles no han sido confirmados por la propia Rial.