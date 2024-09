El enojo de Nati Jota al recibir cumplidos: “Me jode que me digan ‘sos hermosa’”

Nati Jota fue tendencia en redes sociales tras publicar un descargo en sus redes sociales. La influencer estuvo unos días disfrutando de unas vacaciones en Europa y publicando postales de su viaje en su cuenta de Instagram, que se llenaron de buenos mensajes.

Ante las respuestas que estaba recibiendo, la influencer publicó un polémico tweet en su cuenta de X difiriendo de los comentarios sobre su persona: “Me jode que me digan sos hermosa”. No soy hermosa, soy normal. Tengo otros atributos, pero no hermosa. Igual todo bien, gracias. Capaz tengo días más linda, pero HERMOSA no soy”.

Su declaración no tardó en llenarse de respuestas variadas, algunos apoyándola, otros criticándola, y también hubo quienes tildaron su descargo como ‘innecesario’.

Nati Jota tuvo una escapada en la Isla de Capri, Italia, y compartió con sus seguidores las imágenes de su visita. La influencer aprovechó su plataforma para difundir un mensaje de que no todo lo que se muestra en las redes es como aparentan.

En una de sus historias, Nati reflexionó sobre como se ve su cuerpo y la forma en la que posa una vez salida del agua: “¿Yo tengo rotas las rodillas? Siento que Pampita cuando toma sol no le quedan los pies para afuera. Por otro lado, siento que me re hincha la arena en lugares, pero a la vez me entrego”.