La interna en San Lorenzo no da tregua, y esta vez el presidente del club, Marcelo Moretti, salió al cruce de versiones que indicaban una posible falta de pago al plantel, lo que habría motivado la amenaza de no concentrar para el partido frente a Vélez. En una serie de declaraciones, Moretti calificó la noticia como "una opereta" y arremetió directamente contra el expresidente Matías Lammens, a quien acusó de no tolerar las auditorías que se están realizando y que podrían culminar en la suspensión de su carnet de socio.

"Los sueldos están al día. Cuando asumimos, se debían cuatro meses y las primas de 2023. Hoy hemos cubierto todo eso, salvo los premios por la clasificación a la Copa Libertadores, que no superan los 300 mil dólares", aseguró Moretti, minimizando el supuesto conflicto con el plantel. Además, subrayó que la relación con los jugadores es excelente y desestimó cualquier posibilidad de huelga o protesta.

El presidente también aprovechó para criticar duramente la gestión anterior, liderada por Lammens, destacando que el club estaba en una situación financiera crítica. "San Lorenzo estaba destruido cuando llegamos. Hemos reducido el pasivo en un 21% y levantado varias inhibiciones", afirmó Moretti, quien además acusó a Lammens de haber administrado mal el club.

Por otro lado, Moretti se refirió a la llegada del refuerzo estrella Iker Muniain, destacando que su salario es manejable gracias al apoyo de sponsors y empresarios cercanos al club. "El contrato de Muniain es sostenible para San Lorenzo. No es cierto que esté generando malestar en el plantel", aclaró el dirigente.

Finalmente, el titular del club fue contundente al rechazar las acusaciones de que San Lorenzo esté operando como una sociedad anónima deportiva (SAD). "Desde el primer día dejamos claro que estamos en contra de las SAD. Estas operaciones periodísticas buscan desestabilizarnos porque les duele ver que estamos pagando las deudas y levantando inhibiciones", concluyó.