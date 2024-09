El fútbol profesional está lleno de desafíos, y no todos son visibles para el público. Alex Luna, joven promesa de Independiente, ha compartido recientemente la difícil etapa que vivió cuando militaba en Atlético Rafaela. En una sincera confesión, Luna reveló que padeció episodios de ansiedad y pánico antes de los partidos, lo que lo llevó a buscar ayuda profesional.

"En Rafaela, antes de los partidos sufría muchísima ansiedad, me sentía mal, me agarraba pánico. Hubo un partido en el que no pude moverme y tuve que pedir el cambio", recordó el extremo en una entrevista. La decisión de comenzar terapia fue clave en su recuperación. "Hoy estoy mucho mejor, más tranquilo, y puedo decir que la mejor decisión fue empezar con un psicólogo", confesó.

Su vida personal también jugó un rol fundamental en su bienestar. Luna destacó el impacto positivo que tuvo su hija en su vida. "Ser papá me cambió totalmente. Ahora disfruto más del fútbol y me tomo las cosas con mayor seriedad", afirmó.

Con el préstamo de Luna en Independiente finalizando en diciembre, el club tiene la opción de comprar el 50% de su pase. "Quiero quedarme. Estoy haciendo todo lo posible y creo que lo estoy demostrando", expresó el jugador, quien ha sido clave en el buen momento del equipo bajo la dirección de Julio Vaccari.

Luna también se refirió a su autocrítica tras la expulsión en el clásico ante San Lorenzo. "Pedí disculpas, fue un error que no se debe repetir", cerró el jugador, quien promete seguir evolucionando en su carrera.