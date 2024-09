Este fin de semana, Franco Colapinto tendrá su segunda carrera en la Fórmula 1 con la realización del GP de Azerbaiyán. Dos días antes del inicio de las prácticas libres, el piloto argentino palpitó el circuito callejero de Bakú y aclaró dónde estará el foco de su presentación.

Tras el debut en el GP de Monza, Colapinto ya tiene su próximo desafío: el circuito callejero de Bakú, en donde el domingo 15 de septiembre buscará seguir haciendo historia y ganando experiencia en la Fórmula 1. Este miércoles, el equipo de prensa de la escudería Williams compartió declaraciones del piloto argentino.

"Este fin de semana, el foco estará en continuar mi aprendizaje mientras corro en Bakú por primera vez. La pista es muy diferente a la de Monza, y enfrentar un circuito callejero en un auto de F1 será un reto emocionante", comentó el pilarense de 21 años.

Qué se puede esperar de Colapinto en el GP de Azerbaiyán



El piloto argentino tuvo su primera presentación como nuevo integrante de la Máxima el pasado domingo 1 de septiembre con la carrera disputada en Italia y la fortuna le jugaba de su lado, ya que conocía la pista: en 2022 y 2023 había ganado allí con la Fórmula 3. No es así en el Gran Premio de Azerbaiyán. Ese lugar no se encuentra en el calendario de la tercera categoría y aunque sí está en el de la Fórmula 2, no llegó a disputarla por su ascenso. Por lo tanto, en principio deberá estudiar el circuito para llegar de la mejor manera posible y no sufrir con esa desventaja frente a sus rivales.

Colapinto se encontrará con un recorrido callejero de 6.003 kilómetros de extensión que cuenta con zonas rápidas que recorren la parte moderna de la ciudad y frente a las que se debe ser muy técnico para no pagar caro los errores que se puedan cometer. En una de sus rectas, se puede alcanzar una velocidad máxima de 360 km/h.

Además, la curva 8 es una de las más difíciles de toda la temporada. Se encuentra en el ingreso al castillo, un sector antiguo del lugar que es de un ancho del circuito es de sólo 7.6 metros, lo que imposibilita el sobrepaso y en el que debe tenerse mucho cuidado ya que los competidores lo transitan a un aproximado de 100 kilómetros por hora. Como dato, es una zona que un auto convencional tomaría a 16 km/h.

Por otro lado, deberá estar atento también a la extensión de la pista. Se tratan de 51 vueltas, apenas dos por debajo de lo que fue la jornada anterior, completando de esa manera 306.049 km arriba del vehículo para lo que tendrá que trabajar luego de los dolores que sufrió en territorio italiano.