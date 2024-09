Un ex Gran Hermano será “Susano” en la vuelta de la diva a la televisión

Susana Giménez ya no dirá "¿Marcelito estás ahí?".

Susana Giménez volverá a la televisión con su histórico programa. Tendrá un sketch lleno de famosos, un living y mini recital de María Becerra, pero también volverá a hacer un musical con Marcelo Iripino y contará con la presencia de un “Susano”.

Pero en esta oportunidad no estará Marcelo “Marcelito” Bezina. En su lugar aparecerá un ex participante de Gran Hermano. Se trata de Lisandro “Licha” Navarro, uno de los integrantes de los Bro, que fue también uno de los galanes del reality de Telefe.

“Marcelito” estuvo junto a Susana desde 2004 hasta 2019. "No voy a estar este año con Susana en su programa porque con Telefe no llegamos a un acuerdo económico”, explicó el ex secretario de la diva, en diálogo con Primicias Ya.

“Desde ya más que agradecido a Susana y a su producción por tantos años compartidos desde el 2004 al 2019, una experiencia que para mí será única e inolvidable", agradeció Bezina.

El programa de Susana Giménez saldrá al aire este domingo 15 de septiembre, a las 22 horas, por Telefe.