Una nena de 12 años se encuentra internada en el Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" tras caer al arroyo Saladillo en la zona de Puente Gallego, un barrio lindero al curso de agua ubicado en el extremo sur de Rosario.

Según precisó este martes al mediodía la subdirectora del nosocomio infantil a La Capital, Silvia Giorgi, el estado de salud de la la niña era "bueno" y se encontraba internada en la sala 1.

La pequeña sufrió "politraumatismos" tras caer sobre una barranca del Saladillo. Según testigos, se precipitó al intentar "sacarse una selfie" con un celular.

Una caída "accidental"

"Aparentemente fue accidental", comentó Giorgi respecto a la caída de altura que experimentó la niña, quien al parecer se encontraba sobre un puente por donde pasa un tendido de ferroviario.

Giorgi precisó en conferencia de prensa que la pequeña padeció una pérdida de conocimiento breve, que recuperó ni bien recibió atención médica allí en Puente Gallego.

"Tuvo un trauma muy leve de abdomen, que generó el movimiento de enzimas hepáticas pero que luego se autorregula. Además tuvo una contusión en la base pulmonar, que requirió la asistencia de oxígeno a través de una máscara, pero su estado es bueno", aseguró.

En tanto, su mamá comentó que su hija cayó de espaldas hacia el hormigón, por eso estaba con oxígeno, tal como lo apuntó la subdirectora del Vilela.

"No se fracturó ni se golpeó la cabeza. Por eso (los médicos pediátras que la atendieron) no entienden cómo no sufrió consecuencias mayores al caer desde 5 metros de altura", dijo.