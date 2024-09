El próximo 9 de septiembre, la televisión argentina vivirá una de sus noches más importantes con la entrega de los Premios Martín Fierro 2024, un evento en el que se reconocerá lo mejor de la pantalla chica del último año. Entre los nominados, como era de esperarse, se encuentra Gran Hermano, el popular reality show que captó la atención de millones de espectadores, asegurando mucha repercusión y rating noche tras noche.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió una información que generó un gran revuelo y es que más allá de la cantidad de nominaciones que tendrá el programa, la polémica viene a colación de qué exparticipantes representarán al programa en la ceremonia. Siguiendo la tradición instaurada el año pasado, el canal seleccionó a varios de los concursantes más destacados para que ocupen una de las mesas en la gala de los premios para la televisión.



En ese sentido, Laura Ubfal, que trabaja en el canal dio los nombres de los afortunados: Bautista Mascia, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Lisandro Navarro, Rosina Beltrán, Virginia Demo, Martin Ku y Denisse González.

Esta selección desató una ola de críticas y comentarios en las redes sociales por parte de los internautas principalmente por la ausencia de una de las figuras más destacadas de la última edición: Juliana Furia Scaglione. Esta participante, que logró gran popularidad durante su estancia en la casa de Gran Hermano, no fue incluida en la lista de invitados, lo que provocó especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión.

En ese sentido, fuentes cercanas al programa le confirmaron a Teleshow que la relación de Furia con el canal no terminó de la mejor manera, lo que explicaría esa decisión ya que los conflictos entre Juliana y la producción se habrían intensificado tras su salida y esto finalmente llevó a la decisión de no invitarla a la ceremonia.

A raíz del escándalo, Juliana se proclamó al respecto en el programa de streaming donde trabaja junto a Alex Caniggia y dio su visión. “Es así: los que arreglan el Martín Fierro son de Telefe. Y bueno, supongo yo que por una especie de amabildad dijeron: “Juliana, ya no está más con nosotros entonces por eso no soy invitada“, comenzó diciendo la exparticipante tomándose esta decisión con calma aunque luego agregó.

”Pero sí quiero decir que me cargué al hombro Gran Hermano. Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí. Y ellos también lo saben. Así que de mi parte, yo rescindí contrato en buenos términos. Pero bueno, pese a eso no he sido invitada a la mesa ni tampoco he sido invitada al Martín Fierro de este 2024”, agregó Juliana.

En tanto, Furia concluyó: “Van los caracoles a la mesa de Gran Hermano y la que se puso el programa al hombro no la llamaron, es una lástima porque yo tengo derecho de ir a buscar mi premio, me merezco la revolución del año“, cerró picante y fiel a su estilo.

En las redes sociales, los seguidores del programa no dudaron en expresar su malestar, criticando lo que consideran una “injusticia” hacia una de las participantes más seguidas aunque a otros les pareció bien la decisión ya que cortaron vínculo laboral el día que finalizaron el contrato.

La controversia en torno a esta situación añade un elemento inesperado a la gala de los Martín Fierro, un evento que, año tras año, se convierte en el centro de atención de la televisión argentina. Mientras se acerca la fecha, la pregunta que muchos se hacen es si esta polémica tendrá alguna repercusión durante la ceremonia o si, como en otras ocasiones, la alfombra roja y los galardones lograran opacar cualquier controversia previa.