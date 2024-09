Sportsman mantiene viva la esperanza de ascenso: aún tiene otra oportunidad en el repechaje

Este fin de semana se vivió una intensa jornada de fútbol regional, donde los equipos de las distintas zonas continuaron su lucha por el ascenso a Primera División. A continuación, se detallan los resultados y posiciones de cada grupo, con un enfoque especial en la situación de Sportsman, que aún mantiene una chance de ascender a pesar de su reciente derrota.

Zona Campeona "A"

En la Zona Campeona "A", Centenario se aseguró el primer puesto y el ascenso directo a Primera División tras vencer a Sportsman por 2-0. Con esta victoria, Centenario sumó 15 puntos, dejando a Sportsman en una situación complicada con solo 4 puntos.

Resultados:

Centenario 2 - Sportsman 0

Jorge Newbery (Rufino) 3 - Ciudad Nueva 0

Zona Campeonato "B"

La Zona Campeonato "B" también dejó emociones fuertes. El partido entre Matienzo y Belgrano fue suspendido a falta de 5 minutos con un empate parcial 1-1. Belgrano ya había asegurado su ascenso con 10 puntos, mientras que Matienzo, con 7 puntos, deberá seguir luchando por un lugar en Primera. Central Argentino y San Martín empataron 1-1, lo que mantiene a ambos equipos en una posición delicada.

Resultados:

Matienzo 1 - Belgrano 1 (Suspendido faltando 5 minutos)

Central Argentino 1 - San Martín 1

Zona Repechaje "C"

En la Zona Repechaje "C", Náutico se impuso con un contundente 5-2 sobre Sportivo Avellaneda, mientras que Sacachispa venció 2-1 a Nueva Era, consolidando su liderazgo con 16 puntos. Ben Hur y Sportivo María Teresa no pudieron completar su partido debido a las malas condiciones climáticas, pero ambos equipos se mantienen en la lucha por el repechaje.

Resultados:

Náutico 5 - Sportivo Avellaneda 2

Nueva Era 1 - Sacachispa 2

Ben Hur - Sportivo María Teresa (Suspendido por mal clima)

Zona Repechaje "D"

Finalmente, en la Zona Repechaje "D", Belgrano de Rufino se impuso 2-0 sobre Independiente de Amenábar, mientras que Chapuy derrotó a Defensores Talleres por el mismo marcador. Con estos resultados, Chapuy sigue liderando la tabla con 19 puntos, seguido por Belgrano de Rufino con 13 puntos. El partido entre Los Andes e Independiente de Villa Cañás fue suspendido debido al mal clima.

Resultados: