Nueva Generación Deportiva: Santa Fe en Movimiento Reúne a 250 Jóvenes en Villa Cañás

El Prado Español de Villa Cañás fue el epicentro de la etapa local de Atletismo del programa provincial "Santa Fe en Movimiento", una iniciativa impulsada por los Ministerios de Educación y de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe. El evento reunió a 250 jóvenes de escuelas primarias y secundarias de Villa Cañás, Teodelina, Santa Isabel y Chapuy, quienes compitieron en diversas disciplinas atléticas.

La jornada contó con la presencia del intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, el secretario de Gobierno, Cándido Santa Cruz, el director de Deportes de la Municipalidad, Leonardo Moyano, y Marcelo Rodríguez, referente del programa en el Departamento General López. Las competencias incluyeron pruebas de salto en alto, salto en largo, lanzamientos de bala, jabalina y disco, así como carreras de 80, 600 y 1200 metros en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 16.

El intendente Gizzi felicitó a todos los participantes y destacó la importancia de fomentar la actividad deportiva en las escuelas. “Más allá de los resultados, es esencial valorar el encuentro, el intercambio y la competencia sana, promoviendo valores como el respeto, la solidaridad y la tolerancia”, expresó.

Además de la jornada de atletismo, durante las últimas dos semanas se realizaron las instancias locales de Vóley Sub 15 en el salón de Deportes Municipal, Ajedrez en la Escuela de Educación Técnico Profesional N°484 y Básquet 3x3 en la cancha del Club Sportsman, completando una serie de eventos que integran el programa Santa Fe en Movimiento.