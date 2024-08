Lucha docente en la UNR: Dos días de paro por salario insuficiente

La docencia universitaria vuelve a estar en pie de lucha. Este martes 20 y miércoles 21 de agosto, los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se suman a un paro de actividades en reclamo de mejoras salariales que se ajusten a la inflación. La medida es parte de un conflicto nacional que ha llevado a los gremios a exigir un incremento salarial superior al propuesto por el Gobierno, el cual no alcanza ni siquiera a cubrir el índice inflacionario de julio.

La oferta del Gobierno de un 3% de aumento para septiembre y un 2% para octubre ha sido calificada como "insuficiente" y "provocativa" por los gremios docentes, quienes exigen un ajuste del 40% como mínimo para poder enfrentar la creciente pérdida de poder adquisitivo. La situación afecta gravemente a las universidades del país, con más del 60% de los docentes universitarios por debajo de la línea de pobreza.

El paro, convocado por el sindicato Coad en Rosario, se suma a la creciente protesta a nivel nacional. La semana pasada, la UNR ya había sido afectada por una medida similar y las consecuencias sobre el calendario académico comienzan a notarse. Federico Gayoso, secretario general de Coad, advirtió que si no se llega a un acuerdo pronto, la crisis universitaria se profundizará.

El gremio de no docentes, Apur, también se sumará al cese de actividades, generando un impacto total en las actividades académicas y administrativas de la universidad. Los docentes y no docentes de la UNR ya declararon la situación como de emergencia laboral, con salarios que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.

A medida que la inflación golpea más fuerte, la incertidumbre sobre el desarrollo del año académico crece, y los docentes exigen medidas urgentes para frenar lo que describen como una "situación insostenible".