Thelma Fardín Expresa su Molestia en la Mesa de Mirtha Legrand ante Preguntas sobre su Familia

En una reciente emisión del programa de Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale, Thelma Fardín se mostró visiblemente incómoda ante una serie de preguntas relacionadas con su historia familiar. La conversación tomó un giro tenso cuando Viale mencionó el caso de Carla Lescano, media hermana de la actriz, quien llevó a juicio a José Luis Fardin, padre de Thelma, por abuso sexual.

"Sobre el ámbito familiar, sé que no te gusta hablar mucho, pero te lo voy a preguntar. Tu padre también fue condenado por abuso a tu media hermana, ¿no? Cumplió su condena y ya", planteó Viale, lo que generó una reacción de incomodidad en Fardín.

En su respuesta, Thelma Fardín aclaró que no tiene vínculo con su progenitor y subrayó la diferencia en el trato mediático de los casos de abuso sexual cuando se trata de figuras públicas. "Cumplió su condena, pero para mí es mi progenitor, no es mi padre", afirmó.

Además, Fardín criticó lo que considera una injusticia en cómo los medios abordan estos temas: "Eso es lo violento con lo que sucede con las mujeres que nos atrevemos a denunciar violencia. Nunca se habló de los padres de él [refiriéndose a Juan Darthés]. Yo me pregunto por qué no sabemos la historia de sus padres y sí la de los míos. Me parece injusto".

Este episodio ha reavivado el debate sobre la privacidad y el tratamiento mediático de las víctimas de abuso, generando opiniones divididas entre el público.