En las últimas horas, imágenes que muestran a cazadores estadounidenses posando con decenas de aves autóctonas muertas en la localidad de San Javier, Santa Fe, han generado una gran indignación. Estas fotografías, publicadas inicialmente por la firma MGW Outfitters, fueron divulgadas por la Organización no Gubernamental (ONG) Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) de Entre Ríos.

"Esto sucede en el Coto de la Caza de la firma MGW Outfitters. Por esto y más decimos no a la caza de aves autóctonas, no a los cotos y no a la temporada de caza", expresó la ONG en sus redes sociales, acompañando las imágenes con un fuerte mensaje de rechazo.

Las imágenes fueron subidas por MGW Outfitters en junio, pero la situación salió a la luz recientemente gracias a la denuncia pública de Ceydas. Según la Resolución 129/2024 del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, solo se permite la caza de tres especies de patos (sirirí, sirirí pampa y crestón) entre el 1 de mayo y el 31 de julio en ciertas localidades, incluyendo San Javier. La normativa establece un límite de seis piezas por clase y un máximo de 12 en conjunto por excursión.

Sin embargo, la ONG denunció que los cazadores excedieron ampliamente estos límites, realizando una actividad ilegal y perjudicial para el ecosistema. Gabriel Bonomi, representante de Ceydas, declaró a los medios: "La responsabilidad no es solo del coto, que está cazando ilegalmente. La gran responsabilidad cae en el gobierno de la provincia de Santa Fe que autoriza algo que de antemano sabe que no tiene la capacidad para controlar."

Bonomi destacó la importancia de estas aves para el ecosistema debido a su carácter migratorio, explicando que "las aves cazadas no son plagas, no son exóticas, ni tampoco abundantes. Son muy importantes para el ecosistema por su carácter migratorio. Al ser migratorias, la importancia ecológica se potencia porque en sus plumas, en sus picos y en sus patas llevan a lo largo de toda su ruta migratoria huevos de peces y semillas de plantas acuáticas y las dispersan".

La situación ha despertado un debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de control y protección de la fauna silvestre en la región, así como de revisar las políticas que permiten la caza de especies protegidas.