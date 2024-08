Este fin de semana, en el Torneo de Hockey Primera B Zona 1, Studebaker se encuentra en una posición privilegiada, liderando la Zona A por Club con 91 puntos.

Su liderazgo se ha mantenido gracias a una combinación de talento individual y un sólido trabajo en equipo. Esta pausa les ofrece una oportunidad para recargar energías y planificar sus próximas estrategias con miras a los partidos decisivos que se avecinan.

Mientras Studebaker descansa, los siguientes partidos se llevarán a cabo:

Belgrano vs Ben Hur: Belgrano, con 71 puntos, buscará aprovechar esta oportunidad para acercarse a la cima enfrentándose a un Ben Hur que promete dar pelea.

Municipalidad vs Social Amenabar: La Municipalidad, con 81 puntos, intentará reducir la distancia con Studebaker enfrentando a Social Amenabar en un partido que se anticipa reñido.

Ciudad vs Puerto: Este enfrentamiento es crucial para ambos equipos, que buscan sumar puntos importantes en la tabla.

Los seguidores de Studebaker están llenos de entusiasmo y expectativa, apoyando al equipo incondicionalmente. La pausa también les brinda la oportunidad de reflexionar sobre el impresionante recorrido de su equipo hasta ahora y prepararse para los emocionantes desafíos que quedan por delante.

Con 91 puntos y una sólida trayectoria, Studebaker se perfila como el equipo a vencer en la Zona A del Torneo de Hockey Primera B. Esta fecha libre será crucial para su estrategia y preparación en su camino hacia el ansiado ascenso.

En la Zona B, la competencia también es feroz:

Italo líder con 72 puntos, Centenario con 63 puntos, y Nueva Era, que está en la lucha cerrada con 62 puntos. Son los 3 que pelean en la tabla por club para ascender