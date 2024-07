El reconocido exfutbolista de la Selección Argentina y del Manchester City, Sergio "Kun" Agüero, ha levantado la voz en defensa de las inferiores de Independiente, donde actualmente juega su hijo Benjamín. Durante una transmisión en vivo con los populares streamers Coscu y La Cobra, Agüero expuso las difíciles condiciones que enfrentan los jóvenes jugadores del club de Avellaneda.

"Me están pidiendo camperas porque los chicos se cagan de frío. No hay camperas, no hay nada. No tienen ducha, hace seis meses que no se pueden bañar", denunció Agüero con visible indignación. El exdelantero comparó la situación actual con la que vivió él mismo hace más de dos décadas, subrayando que las deficiencias persisten.

Agüero recordó su propia experiencia en las inferiores del club: "Cuando yo estaba en las Inferiores había una ducha y teníamos que esperar, a veces no salía el agua... Hace 25 años pasaba eso. No puede ser que siga igual o peor".

La reacción del club Independiente no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, la institución informó que se habían adquirido nuevas prendas de abrigo para los juveniles, en un esfuerzo conjunto entre el plantel profesional y la directiva. "Para combatir la ola de frío, el plantel profesional en conjunto con el club adquirió nuevas prendas de abrigo (remeras y calzas térmicas, cuellos y guantes) para reforzar la protección de los pibes", detallaron en la publicación.

Esta rápida respuesta busca mitigar las críticas y demostrar el compromiso del club con el bienestar de sus jóvenes talentos. Sin embargo, la denuncia de Agüero pone de relieve una problemática de larga data en el fútbol juvenil argentino, que requiere soluciones estructurales más profundas.