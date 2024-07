La insólita provocación de Araújo a los hinchas de Colombia: "Tengo 15 Copas", ¿y cuatro Mundiales?

El escándalo que protagonizaron varios jugadores de Uruguay luego de perder en semis de la Copa América ante Colombia sigue dando que hablar. Ahora, se viralizó un video de Ronald Araújo, defensor de la Celeste, en plena tribuna provocando a los hinchas colombianos con los títulos que ostenta su país. "Tengo 15 Copas y cuatro Mundiales", se lo ve decir. Pero, ¿realmente tienen cuatro?

La semifinal que ganó el equipo de Néstor Lorenzo terminó en un escándalo de gran magnitud, que comenzó en el campo entre los futbolistas y fue más allá. Las imágenes de la locura que se vivió en el campo de juego son elocuentes: muestran que Darwin Núñez, Ronald Araújo y José María Giménez, entre otros jugadores de la Selección de Uruguay, se metieron en las gradas del Bank of America Stadium de Charlotte para enfrentarse a golpes de puño con aficionados colombianos.

En medio de este contexto, Araújo comenzó a provocar haciendo referencia a la cantidad de títulos que tiene Uruguay de la Copa América: "Tengo 15 Copas", decía. Luego, sacó chapa por los Mundiales ganados, pero de una manera curiosa: "Tengo cuatro Mundiales", sentenció, cuando en realidad Uruguay ganó los de 1930 y 1950.

Las dos estrellas que se suman se debe a que ganaron los dos torneos olímpicos realizados antes de la creación de la Copa del Mundo. Por ende, las medallas doradas que se colgaron en 1924 y 1928 las consideran como campeonatos mundiales, mas no lo son.

Por qué no jugó Ronald Araújo ante Colombia

El zaguero del Barcelona, pieza fundamental en la línea defensiva del combinado nacional uruguayo, no pudo saltar al campo de juego para defender a su selección ante Colombia, ya que en los cuartos de final ante Brasil no logró completar los 90 minutos de juego y tuvo que salir por una lesión muscular que lo marginará del verde césped por el resto de la competencia.

A su vez, también se perderá la pretemporada del Barcelona que se hará en Estados Unidos bajo el mando de Hansi Flick, ya que la recuperación del bíceps femoral demandará entre 6 y 8 semanas.