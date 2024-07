Lo más interesante del discurso del presidente Javier Milei en el festejo de los 170 años de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires es lo que pasó en los pasillos después y lo que se pudo leer de la postura del mercado al respecto de su gobierno. Y el tema principal entre los presentes no fue lo que dijo, si no lo que calló.



Lo cierto es que, si bien Milei dijo que busca equiparar la tasa de inflación con la de política monetaria y aseguró que limpiar el balance del Banco Central (BCRA) es un paso clave para levantar el cepo, evitó, una vez más, dar una fecha estimada para dar este paso y tampoco habló sobre la necesidad de dólares que tiene el Gobierno para concretar este objetivo, no hizo referencia alguna a las reservas del Central ni habló sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un nuevo desembolso (aunque este jueves hubo novedades).

El mercado no quiere solo señales, como la ley Bases, el traspaso de pasivos del BCRA al Tesoro, un superávit fiscal sostenido y el ingreso de un desregulador empedernido. "Lo que quiere, para garantizarse que todo esto es sustentable es que entren dólares", dijo a Ámbito una fuente de la city.

Una declaración de amor con algunos reclamos

Así como Guillermo Francos es el gran articulador político de Milei, Claudio Zuchovicki es su intermediario con la city y la relación está aceitada. El mercado les cree a Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, y tiene ganas de apoyar el proyecto económico porque cree que tiende a favorecer la mayor "libertad" en negocios y es pro capital.

Asimismo, mira con entusiasmo la desregulación porque cree que eso le permitirá hacer nuevos negocios, pero hay algunos elementos que le preocupan: el principal es la falta de dólares y el otros, la galopante recesión, que atenta contra el consumo y empeora el clima de negocios.

Incluso, el mismo primer mandatario reconoció durante su discurso que tenían que administrar cuidadosamente esta variable para que, mientras se va contrayendo la cantidad de dinero, cuidarse de "no ahogar la economía por perseguir la tasa de desinflación".

Y lo mismo percibe el mercado, que lo recibió con una declaración de amor, prácticamente, pero, por otro lado, le dejó en claro al presidente su reclamo por una baja de la carga tributaria. "Es clave reducir los costos fiscales para lograr el progreso", afirman. Sin embargo, desde el Gobierno no parecen listos para avanzar en ese sentido porque, tal como afirmó una fuente oficial a Ámbito, "no se puede bajar impuestos si no bajo el gasto".

El mercado apoya el déficit cero pero le preocupa la economía

Por otro lado, más allá de que apoya el déficit cero y el sendero de superávit, el mercado le dejó en claro a Milei que está alerta por la recesión y recalcaron la necesidad de reinvertir el resultado de no tener déficit en infraestructura y repuntar la obra pública, así como la de trabajar en garantizar la seguridad física y jurídica en Argentina para favorecer la inversión y también de "cuidar el bienestar social" para no ahogar la economía.

Asimismo, está preocupado por cómo se van a pagar los vencimientos de 2025, pero desde el Gobierno señalan que "es insólito que planteen eso cuando pagamos los de 2024 con una situación peor a la que se espera para el año que viene".

Por otro lado, quedó resonando en el salón de la bolsa la frase de Milei sobre que no van a tomar ninguna medida que ponga en riesgo el superávit fiscal. "No vamos a tomar ningún riesgo innecesario", dijo en una charla informal a este medio Pablo Quirno, secretario de Finanzas, ratificando las palabras del presidente.

Y agregó que "hay que pensar el actual contexto como uno nuevo porque, por ejemplo, nunca hubo superávit financiero en Argentina y eso cambia totalmente la dinámica".