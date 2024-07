Preocupación en Santa Fe por el incremento de denuncias por grooming y pedofilia

Las autoridades de Santa Fe están bajo alerta por el incremento de denuncias por grooming y pedofilia en la provincia. El último caso fue hace pocos días cuando una mamá denunció que su hijo de 9 años fue agregado a un grupo de WhatsApp de pedófilos.

Desde hace meses, tanto en Santa Fe como en el país, llegan diversas denuncias por este tipo de delito en el que niños y adolescentes son víctimas.

Según relató la propia madre que denunció el último caso, fue su propio hijo quien se acercó a advertirle que un hombre lo llamó por videollamada tras obtener su número de un grupo denominado “Gays peruanos”.

“Mi hijo me despierta, escucho que suena el teléfono y veo que era una llamada y él estaba temblando con miedo. Me dice ´mamá me están llamando, alguien me mostró su pene´“, contó la mujer en una radio local.

Lo que llama la atención de este caso es que el menor fue ingresado al grupo de WhatsApp luego de jugar con su celular: “Agarro el teléfono de mi hijo y veo que lo habían ingresado a un grupo y le digo: ‘¿Qué fue lo que pasó acá?´ Y él me dice: ´No, mamá, estaba jugando un jueguito donde me mandan a mí un QR para que yo pueda ingresar y me metieron a un chat´“.

“Ese chat se llama Gays Peruanos donde hay un montón de gente, había gente de Buenos Aires, del exterior y de acá también de Argentina. Él me decía asustado que tenía miedo que lo vinieran a buscar, que tenía miedo de bajar, de que le pase algo”, alertó.

Frente al temible testimonio, el fiscal regional Jorge Nessier confirmó que “la causa está en sus inicios y requiere una serie de medidas técnicas complejas, que ya se libraron”.

De acuerdo a lo informado, “la evidencia reunida hasta el momento establece que se tratarían de grupos internacionales, aunque se aguardan los informes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, para establecer de qué lugar son enviados los mensajes”.

Incrementos de casos de grooming

Hernán Navarro, director de Grooming Argentina, detalló que en un informe realizado por la ONG se supo que 5 de cada 10 chicos del país son agregados a grupos de WhatsApp, donde en el interior los someten a visualizar contenido de pornografía y luego los extorsionaban.

Ante los resultados, Navarro dio un ejemplo que alertó la situación: "Aquella trafic blanca que secuestraba niños, hoy es una red social".