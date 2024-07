Un hombre se metió a un pozo de 18 metros para recuperar su celular y lo tuvieron que rescatar los bomberos

Un hombre tuvo que ser rescatado por los bomberos tras quedar atrapado en un pozo al que se había metido para recuperar su celular. El hecho ocurrió en la mañana de este viernes en una escuela de Mar del Plata.

La víctima fue un obrero que estaba realizando tareas de mantenimiento en el establecimiento educativo al momento del accidente. Su celular se había caído el día anterior y decidió volver para recuperarlo.

Los bomberos acudieron al colegio tras ser alertados por un llamado de las autoridades de la institución para solicitar ayuda para socorrer al hombre, llamado Ezequiel. El pozo tenía una profundidad de 18 metros.

Los rescatistas creyeron que se había tratado de una caída pero se sorprendieron al conocer que en verdad el obrero había ingresado allí por sus propios medios para recuperar su celular. Finalmente, lograron sacarlo ileso.

El momento en el que el obrero quedó atrapado en el pozo

Según informó 0223, Ezequiel había perdido su celular este jueves mientras realizaba trabajos en la Escuela Nueva Pompeya, ubicada en la calle Maipú al 4020, en la ciudad balnearia. Regresó a su casa y este viernes volvió a buscarlo.

El hombre bajo con ayuda de una soga, pero una vez que encontró el teléfono e intento volver a subir, se dio cuenta de que no le alcanzaba la soga. “Ayer se me había caído y hoy lo fui a buscar, porque tengo todo lo que me manejo con el trabajo, cuentas, tengo todo ahí. Nosotros hacemos mantenimiento de los techos”, relató Ezequiel al portal marplatense.

Afortunadamente todo quedó en una simple anécdota, ya que la rápida llegada de los bomberos fue fundamental para que el obrero pudiera salir sano y salvo. Los agentes utilizaron una escalera para el rescate y finalmente Ezequiel logró recuperar celular. El móvil había sufrido algunos daños menores en la caída, que no afectaron su funcionamiento.