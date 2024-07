“No sé quién se llevó a Loan”: Impactantes declaraciones de Antonio Benítez tras su detención

Antonio Benítez, tío de Loan Danilo Peña, declaró este miércoles en la causa que lo acusa de ocultamiento y sustracción de un menor. Benítez denunció haber sido torturado en la comisaría de 9 de Julio y afirmó que lo amenazaron para que inculpara a Macarena Peña, su hijastra.

Según documentos a los que tuvo acceso TN, Benítez detalló: “Me esposaron, me pegaron y me dijeron que tenían el modo de hacerme hablar. Estuve un tiempo y después me llevaron a sentarme adelante”, relató ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

La indagatoria se realizó de manera virtual, donde Benítez describió cómo fue su detención tras la desaparición de su sobrino. En ese momento, lo acusaban de abandono de persona por ser el último en ver con vida al niño de cinco años.

Benítez reconoció a Macarena Delgado como la oficial de Santa Lucía que le mencionó que los agresores en la comisaría “eran de Corrientes”. “Me dijeron que culpe a alguno, a Macarena (Peña) o a Mónica (Millapi)”, contó. Ante la amenaza, respondió: “¿Cómo las voy a culpar si no las vi?”.

Además, describió su situación en la comisaría: “Estuve sin comer y esposado en una esquina gran parte del sábado. El domingo nos pusieron en el calabozo, al fondo de la comisaría”.

Benítez también mencionó su relación con el abogado José Fernández Codazzi, quien se autoproclamó su defensor. “El Sr. Maciel me trajo un papel firmado por mi señora, que el Dr. Codazzi iba a ser mi abogado”, explicó Benítez. Añadió que quería ser defendido por su propio abogado, pero firmó porque reconoció el documento de su esposa.

Ante las acusaciones en su contra, Benítez afirmó: “Desconfían de mí porque fui el último en ver a Loan, pero yo lo dejé con los sobrinos de (Daniel) Ramírez y (Mónica del Carmen) Millapi. No sé qué pasó, ni dónde está, ni quién lo llevó. Creo que se lo llevaron”.

Finalmente, Benítez aseguró haber puesto su celular a disposición de la Justicia y confirmó las declaraciones de Laudelina Peña sobre el comisario Maciel: “Decían que los policías les sacaban fotos a los chicos en la escuela”.