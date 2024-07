Comienzan las revanchas en el campeonato de la UDC: Sportsman vs CEF 54

El campeonato de la UDC continúa con su temporada 2024 dando inicio a las revanchas en linea A donde Sportsman será local ante Hockey Centro (CEF 54) en todas sus categorías.

Un cierre de primera vuelta positivo para el Tren Blanco donde a finalizado la primera parte siendo puntero en el campeonato de clubes con 75 puntos, la categoría Sub 14 segunda con 20 puntos, a un punto del lider Unión y Cultura, por su parte la sub 16 está en zona de clasificacón ubicada en la cuarta posición con 16, la Sub 19 primera con 24 puntos y la primera también ubicada en fase clasificatoria con 15 puntos.

A continuación el cronograma de partidos de la jornada:

Campeonato de la UDC

10ma fecha

Sportsman vs CEF 54

Sub 14 10:30 hs

Sub 16 12:00 hs

Sub 19 13:30 hs

Primera 15:00 hs