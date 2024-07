Caso Loan: Nuevas Evidencias en el Auto de los Detenidos Aumentan las Sospechas

En un significativo avance en la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, agentes de la Gendarmería Nacional han encontrado nuevos indicios en el auto de Mónica Millapi y Daniel Ramírez, ambos detenidos en el marco de la causa. Estos descubrimientos podrían proporcionar pistas cruciales sobre el paradero del niño de cinco años, desaparecido desde el pasado jueves 13 de junio.

Los peritajes se realizaron en un Volkswagen Voyage color gris oscuro y en una motocicleta propiedad de Antonio Benítez, tío del menor desaparecido y esposo de Laudelina Peña. Ambos vehículos habían sido previamente secuestrados y examinados por la Policía de Corrientes al inicio de la investigación. Según el periodista especializado en policiales Sebastián Domenech, del canal TN, en el Voyage se encontraron al menos 12 indicios que serán analizados en laboratorio.

Estos rastros podrían estar relacionados con la desaparición del niño, aumentando la tensión judicial mientras se esperan los resultados de los análisis forenses. Las cámaras de TN mostraron un cartel con los 14 indicios sospechosos identificados por la Unidad Criminalística de la Gendarmería Nacional en el vehículo de Millapi y Ramírez.

En paralelo, José Peña, el padre de Loan, ha señalado a su hermana Laudelina, afirmando que no ha sido honesta sobre los eventos que ocurrieron después del almuerzo en la casa de la abuela materna, ubicada en un paraje rural de Corrientes. "Tiene que hablar Laudelina, se tiene que quebrar para que hable", declaró José Peña, añadiendo que sospecha que su hermana está encubriendo a su esposo, Antonio Benítez.

Además, mencionó a su sobrina Camila, quien estuvo presente en la casa el día de la desaparición de Loan. "Camila estuvo todo el día por acá (la casa de Catalina), no sé si tendrá que ver con la desaparición de Loan, pero ella siempre estuvo con Laudelina, no hay forma que no haya visto algo que Laudelina sí", comentó a la prensa.

José Peña expresó su convicción de que Loan fue llevado lejos del lugar, ya que no se encontraron rastros en las cercanías. "Seguro a Loan se lo llevaron porque por acá no hay ningún rastro de nada. Sigo manteniendo ese pensamiento. Yo estoy bien, de pie, pero María (su esposa) está mal", concluyó.