El precio de Bitcoin se recupera: qué anticipan los analistas para julio

Tras haber cerrado junio cerca de los u$s 60.000, Bitcoin (BTC) experimenta una ligera recuperación en el comienzo de julio. En ese sentido, la cotización de la principal criptomoneda se ubica alrededor de los u$s 62.800, mientras que las altcoins no mostraron cambios significativos.

Bitcoin trepó a los u$s 70.000 a principios del mes pasado, pero luego padeció ciertos altibajos a lo largo del mes. En los últimos siete días, a pesar de haber experimentado fuertes caídas, se recompuso y, debido a ello, los analistas auguran un mes alcista.

Además, dicha mejoría estuvo acompañada con una fuerte suba de la moneda Solana (SOL), que escaló alrededor de 8% en los últimos siete días. Actualmente, se posiciona cerca de los u$s 150.

Cotización de Bitcoin: ¿qué pronostican los analistas en julio?

Desde el halving, la cotización de Bitcoin sufrió ciertos vaivenes y osciló entre los u$s 59.000 y u$s 74.000. Sin embargo, los ETF, fondos de inversión que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos, registraron en el inicio de julio cerca de u$s 130.000.000 en entradas

Para QCP Capital, empresa de comercio de criptoactivos, "Bitcoin tiene un rendimiento medio del 9,6% en julio y tiende a recuperarse con fuerza, especialmente después de un junio negativo (-9,85%)".

Asimismo, consideraron que "nuestra mesa de opciones también vio flujos posicionándose para un movimiento alcista el viernes pasado hacia fin de mes".

En cuanto a lo que podría suceder con el precio de la principal criptomoneda, anticiparon que hay "muchas señales" que "apuntan a un julio alcista".

Precio de Bitcoin: a cuánto cotiza este martes 2 de julio

Bitcoin (BTC) transita una cierta mejoría, luego de sufrir una fuerte caída a fines de junio (cerca de u$s 60.000). En ese sentido, experimentó una suba cercana al 3% en los últimos siete días.

Actualmente, la moneda digital se posiciona en torno a u$s 62.800.

Precio de Ethereum: a cuánto cotiza este martes 2 de julio

A pesar de que transita una lenta recuperación en su cotización, Ethereum (ETH) sufrió una caída cercana al 1% en el comienzo de julio.

El precio de la segunda criptomoneda más importante del mercado no padeció modificaciones en las primeras horas del martes 2 de julio. De esta forma, cotiza alrededor de los u$s 3.440.