Yuyito González confirmó que le gusta Javier Milei: "Me atrae mucho"

Yuyito González está nuevamente en boca de todos por sus recientes declaraciones sobre el presidente Javier Milei. La actriz fue abordada por un móvil de A la Tarde (América) donde se sincerizó sobre sus sentimientos con el mandatario argentino.

En la introducción a la nota, la panelista Caro Debarbieri no descartó una futura relación entre González y Milei, ya que “Yuyito quedó obnubilada” con el presidente y aseguró que para la actriz, Milei "como hombre es todo lo que está bien”.

En la nota, el movilero de América le pregunto a Yuyito sobre su presencia en el Luna Park durante la presentación del libro de Javier Milei el pasado mes: “Fue un evento medio fuerte, con repercusiones, pero la verdad que estuvo buenísimo y me sentí comodísima”, afirmó.

Además, aclaró que no mantiene conversación con el presidente, pero de realizarse otro evento daría su presente: “Yo tengo contactos con los cuales me generé la entrevista, pero no puedo revelar la identidad”, agregó.

El notero decidió ir al hueso y le preguntó sobre una futura relación con Milei: “Dijiste que te condiciona que sea Presidente, pero que como hombre ¿podría tener una oportunidad?”.

La exvedette volvió a elogiar al mandatario con su respuesta: “Sí, como hombre, por supuesto, es una persona muy interesante. Me fue pareciendo cada vez más interesante a medida que fue mostrando más su pensamiento, sus ideas”.

“Es una persona inteligente y a mí me atrae mucho ese aspecto en un hombre”, se sinceró.