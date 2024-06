Bitcoin se hunde: su precio rompió un piso que pone en alerta al mercado

La semana inició con señales alarmantes para el mundo de las criptomonedas, donde todas las miradas están puestas sobre Bitcoin (BTC), cuyo precio bajó con fuerza en el último día.

Ocurre que Bitcoin no solo cayó por debajo de los u$s 70.000, que muchos inversores consideraban como un piso ya consolidado hace pocas semanas, sino que ahora retrocedió hasta ubicarse por debajo de los u$s 65.000.

Preocupación por el precio de Bitcoin

Tras el entusiasmo y las subas en las cotizaciones que semanas atrás generaron los ETF de Bitcon y los ETF de Ethereum en los Estados Unidos, ahora el mercado vive un reacomodamiento, con inversores que tomaron ganancias y sin catalizadores que impulsen nuevas subas.

De hecho, en las últimas horas se cumplió uno de los mayores temores del mercado, que era que la cotización de BTC cayera por debajo de los u$s 65.000. Esto podría apagar el entusiasmo alrededor del ecosistema cripto que se había acumulado en las últimas semanas.

Por caso, un análisis de Credible Crypto había explicado a principios de junio que no crecían que la criptomoneda se hunda hasta los u$s 60.000, pero sí veían chances "decentes" de una baja hasta mínimos de u$s 62.000 o u$s 65.000. Ahora, esto se está cumpliendo.

Precio Bitcoin hoy: a cuánto cotiza este martes 18 de junio

Bitcoin (BTC) tuvo una baja de 1% en las últimas 24 horas, por lo que pasó a cotizar alrededor de los u$s 64.900.

Este precio representa una baja acumulada de 2,9% en la última semana.

Precio Ethereum hoy: a cuánto cotiza este martes 18 de junio

Ethereum (ETH), en tanto, transita también un mal momento para su cotización. El precio de la segunda criptomoneda más importante del mercado cayó 3,9% y se ubicó alrededor de los u$s 3.382.