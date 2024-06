Los 10 cracks que se pierden la Eurocopa

La Eurocopa de Berlín 2024 empieza este viernes 14 de junio con el partido inaugural entre Alemania y Escocia. Ya sea por lesión, porque no los convocaron, o porque su selección no clasificó, muchos jugadores de gran nivel no estarán presentes en la competencia continental.

La selección inglesa dejó fuera de su plantel a dos jugadores muy destacados de la Premier League: James Maddison y Jack Grealish. El jugador del Tottenham es el segundo jugador más caro dentro del grupo de los que no estarán en la Eurocopa, y se perderá el certamen por una lesión en su tobillo. Por su parte, el dirigido por Pep Guardiola en el Manchester City no fue elegido por Southgate para viajar a Berlín por su bajo nivel futbolístico en la temporada.

El director técnico de España, Luis de la Fuente Castillo, ha decidido que no llevará a dos mediocampistas de gran presente en sus clubes: Isco Alarcón y Gavi. En el caso del joven del Barcelona, una lesión en su ligamento cruzado de la rodilla derecha lo apartó del equipo. Por otro lado, el mediocampista del Betis recuperó su mejor versión en el conjunto sevillano, pero no fue considerado por de la Fuente para viajar a Alemania.

Otra selección que contará con dos bajas importantes es la italiana, y es que el equipo de Luciano Spaletti no tendrá entre sus convocados a Domenico Berardi y Sandro Tonali, aunque la justificación en cada caso es muy distinta. El mediocampista ofensivo del Sassuolo hizo una gran temporada en la Serie A, pero sufrió una lesión en el tendón de Aquiles de su pie derecho, lo que lo apartó de completar la temporada con su club y de jugar en la Eurocopa. Por su parte, Tonali, fue sancionado a principio del semestre por apostar en partidos en los que él mismo participaba. La suspensión del mediocampista de Newcastle es hasta septiembre de 2024.

También en duplicado, faltarán las estrellas de Noruega: Erling Haaland y Martin Odegaard. La selección escandinava quedó afuera de la Eurocopa después de compartir grupo en la fase clasificación con España, Escocia y Georgia. El delantero y el mediocampista fueron las estrellas del Manchester City y Arsenal respectivamente, pero otra vez deberán esperar hasta la próxima edición para poder participar de la competencia continental.

Holanda es uno de los candidatos a llevarse la Eurocopa, pero la selección que alcanzó los cuartos de final del último Mundial de Qatar 2022 no podrá contar con uno de sus mejores mediocampistas: Frenkie de Jong. El jugador de 28 años que actualmente milita en el Barcelona no pudo recuperarse al 100% de una lesión en su tobillo derecho y se perderá la oportunidad de estar con su país en Alemania.

El único jugador de esta lista que no estará en la Eurocopa 2024 de Alemania es el arquero belga Thibaut Courtois. La estrella del Real Madrid ha vuelto a ver la luz esta temporada tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y sufrir otro contratiempo con un desgarro de menisco. En diciembre ya anunció su renuncia a la competencia para recuperarse al 100% con el Real Madrid.