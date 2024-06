El fuerte cruce entre Furia y Martín en Gran Hermano al discutir qué familiar debía abandonar la casa

Después de muchos meses de calma, este jueves, Gran Hermano (Telefe) volvió a vivir un tenso cruce entre Furia y Martín. Con el reality en su instancia final, los participantes se enfrentaron mientras discutían qué familiar debía abandonar la casa. Pelea, gritos, y un cara a cara que estuvo al borde de la agresión.

Luego de que este martes Coy, la hermana de Furia, y la hija de Darío abandonaran la casa, los participantes debían sacar a otros dos seres queridos. Por un lado, el grupo de los Bro’s quería que Nicolás, novio de Emmanuel, dejara el certamen. Por el otro, el peluquero y el vendedor de autos opinaban que debía irse Antonella, la mamá de Nicolás. Sin embargo, Furia no estaba de acuerdo. Juliana afirmaba que Marisol, la novia de Martín, debía irse ya que tenía malos tratos hacia ella.

“Hay un montón de cosas por ver, la estrategia, los premios ganados”, comenzó diciendo la doble de riesgo al abrir el debate. Luego, el Chino confesó la decisión que habían tomado los Bro’s: “Lo que nosotros planteamos, estratégicamente, es que Bautista se gane el liderazgo. Eso nos gustaría como grupo, como estrategia. Los motivos nos los guardamos. Obviamente me gustaría que se quede Mari, pero si no quieren no pasa nada”. Sin vueltas, Furia fue al cruce de Martín: “Primero sabes por qué quiero que se vaya, porque se llevaba como el ojete con mi hermana, y me mira con caras que no me gustan porque es una actriz del ojete. Te lo digo en la cara. Si no le gusto, como me pasó con Delfina porque tiene envidia de quién soy, que se vaya. Porque es muy diferente la relación que tengo con vos. A mi me miran todos de buena cara. Quiero que María se vaya. Afuera. Harta de la gente falluta”.

A medida que Juliana elevaba la voz la tensión crecía en el ambiente, pero todo explotó cuando el Chino le respondió: “Justo Mari va a ser actriz. Mari no es falluta”. Del otro lado, la doble de riesgo siguió el conflicto: “Es tu chica, pero conmigo no va. A mi no me banca, parate, sacate la mierda que tenés. Actor”. Fue entonces cuando, poseído por el enojo que le generaba los dichos de Juliana, el participante se paró, se puso cara a cara con ella y le dijo a los ojos: “No vas a decir que Mari es falluta. Dale actriz”.

La doble de riesgo no se quedó callada y devolvió: “Ustedes son un equipo. Yo estoy harta de que vengan estas pendejas a mirarme con cara de orto. En serio, harta. Lo mismo que tu novia, que Delfina, lo mismo que esta mina. Yo no le dije nada a nadie, yo soy jugadora y estoy jugando con ustedes. Son sus familiares, a todos los trato bien. Yo no tengo por qué recibir mierda. Yo me porto bien con todo el mundo. Cuando llegan sus familiares cedo un montón, porque saben como juego y cedo muchísimo dentro de la casa. Me parece una falta de respeto”.

Tras la acalorada discusión, los participantes decidieron que el tercer familiar en dejar la casa debía ser Antonella, la mamá de Nicolás. El joven despidió a madre con lágrimas en los ojos y le dejó en claro todo su amor. La cuarta visita en dejar el reality terminó siendo Marisol, la novia del Chino. Al mismo tiempo, los jugadores fueron al confesionario y votaron para conformar la próxima placa. De esta manera, el novio de Emmanuel votó a Nicolás y Martin. La prima de Bautista a Emmanuel y Martin. Antonella, mamá de Nicolás, a Emmanuel y el Chino. Marisol sorprendió al nominar a su novio y al uruguayo. Furia nominó a Martín y Emmanuel. Nicolás a Emmanuel y Martín. El peluquero a Martin y Nicolás. Darío a Nicolás y Bautista. Martín a Bautista y Nicolás. El uruguayo nombró a Emmanuel y Nicolás.

Así las cosas, la placa quedó conformada por Furia, Martin (10), Emmanuel (9) y Nicolás (7). Este jueves, Darío deberá decidir a quién bajar de placa, al mismo tiempo que subirá a Bautista. Pero más allá de que la nominación estaba resuelta, el conflicto entre Juliana y el Chino tenía guardado un nuevo round. Todo se dio cuando del Moro comunicó los resultados. Acto seguido, los participantes le pidieron al público que votara por su contrincante. “Juliana al 9009. Se caen las caretas”, sostuvo el líder de los Bro’s. Mientras que la doble de riesgo respondió: “Aprendé a perder codicioso, dejá ganar a tus amigos algo. Codicioso carajo. Martín codicioso”. Pero la jugadora más polémica de la casa no se quedó callada y continuó: “Gracias gente, que se caigan las caretas de los que quieren todo. Afuera. ¿También tengo que pagar el casamiento?”. Confiado, el Chino afirmó: “Vamos a sacarla. Y si tenés ganas sí”.