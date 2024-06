Lionel Messi confirmó que no jugará los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina Sub-23

Lionel Messi confirmó que no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina Sub-23, por lo cual el entrenador Javier Mascherano tendrá que buscar a otro futbolista mayor para aprovechar los tres cupos optativos, tras las confirmaciones de Nicolás Otamendi y Julián Álvarez, dos de los campeones del mundo en Qatar 2022.

"Hablé con Mascherano y la verdad que los dos enseguida entendimos la situación. Es un momento difícil por el hecho de que ahora está la Copa América y serían dos o tres meses seguidos que estaría fuera de Inter Miami. Y sobre todo que a esta edad tampoco estoy para jugar todo. Tengo que elegir bien los momentos. Sería demasiado hacer dos torneos seguidos"

A nivel calendario, la Copa América 2024 se llevará a cabo del 20 de junio al 14 de julio, fecha en que se disputará la final en el Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. Esto significa que si la Selección Argentina llega hasta esa instancia, el capitán no tendrá descanso, ya que la MLS no se detiene y el fútbol en los Juegos Olímpicos será entre el 24 de julio y 9 de agosto.

"Tuve la gran suerte de estar en un Juego Olímpico y haberlo ganado junto a Mascherano, también. Fue una de las experiencias más lindas a nivel deportivo. El Mundial Sub-20 es otro recuerdo que no olvidaré nunca más. Fue espectacular haber tenido la suerte de vivirlo. Ojalá que a todos los chicos que les toque ir lo disfruten como yo y que lo vivan mucho porque es especial y diferente a todos"

Esta situación es diferente a la que Messi vivió en la previa de Beijing 2008, cuando Barcelona no quería liberarlo para que pudiera formar parte del plantel olímpico. Sin embargo, el deseo de la Pulga terminó prevaleciendo, Pep Guardiola accedió a cederlo y el combinado de Sergio Batista se quedó con la medalla dorada, en gran parte por el aporte del rosarino, autor de dos goles en cinco partidos disputados (no jugó uno).

Ahora, con la baja de Messi, la idea es que el arquero Emiliano Martínez pueda viajar a París, aunque todavía no tiene el permiso de Aston Villa, que disputará la próxima edición de la Champions League. Es más, el Dibu confesó en un mano a mano con TyC Sports que tenía que "pelearse un poco más" con el equipo inglés para cumplir otro de sus sueños con la Albiceleste.

La lista definitiva de la Selección Argentina Sub-23, con 18 jugadores (más cuatro de reserva), deberá presentarse en los primeros días julio, antes del final de la Copa América. En París, el combinado de Mascherano encabeza el Grupo B; donde se medirá con Marruecos (23/7), Irak (27/7) y Ucrania (30/7).

La dura experiencia de Messi y su familia en París

Los dirigentes de PSG buscaban renovar el contrato de Messi, a pesar de ser resistido por gran parte de los hinchas. Sin embargo, desde el entorno del capitán de la Selección Argentina se pausaron las negociaciones y eso no fue perdonado por el club, que decidió imponerle una fuerte sanción. Y luego de una aventura dos años, en la que no pudo cumplirse el objetivo de ganar la Champions League, pero sí la Ligue 1 -en dos oportunidades- y la Supercopa de Francia, el destino de la Pulga cambió a partir del 30 de junio de 2023, cuando finalizó su contrato.

"París es una ciudad espectacular y la hemos disfrutado mucho. A nivel deportivo, lamentablemente no se dio como esperaba. Fue un cambio duro y difícil para nosotros. No esperábamos el tener que irnos de Barcelona, no fue una elección. Entonces eso hace que todo sea más complicado. Elegí eso porque había amigos y compañeros en PSG y pensaba que iba a ser más fácil mi adaptación y la de mi familia. Al final, no fue como deseábamos. También fue una experiencia de vida. Estando en París me pasó lo más lindo que hay que es ser campeón del mundo. Por algo son las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas y tenía que ser de esa manera"

En total, Messi disputó 74 partidos, marcó 32 goles y aportó 35 asistencias en PSG. Ni bien armó las valijas se barajaron varias opciones en relación a su futuro: Barcelona (la principal traba pasaba por cumplir con el Fair Play Financiero al momento de inscribir su contrato), Arabia Saudita, Newell's e Inter Miami, donde finalmente recaló para cumplirle el sueño a David Beckham en la recta final de su carrera.

"En París tocaban timbre para que los chicos no hicieran ruido a las nueve o diez de la noche. Eran jodidos los vecinos, tampoco tengo nada contra ellos. Lamentablemente no salió como deseaban ellos y yo. La verdad que a nivel personal, la pase mal. Primero por el cambio, porque fue muy difícil para nosotros, y a mí la verdad que me afecta mucho en mi estado de ánimo y se refleja mucho dentro de la cancha. En París, a nivel personal, no estaba bien"