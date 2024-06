Agroactiva 2024: Premio al Valor Criollo a Raquel Chan

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Desarrollo Productivo, acompañó en Agroactiva 2024 la entrega del Premio al Valor Criollo a Raquel Chan, reconocida y destacada investigadora santafesina.

Fue en el marco de las diversas actividades propiciadas por cartera científica provincial en la exposición agropecuaria a cielo abierto más convocante de la Argentina y la región. El reconocimiento le fue entregado en un acto del que participó la directora general de Agroactiva, Rosana Nardi; la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Érica Hynes; y la vicepresidenta del INTA, María Beatriz Giraudo.

Raquel Chan es Doctora en Bioquímica, especializada en Biotecnología Vegetal, y se desempeña desde hace muchos años en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral en Santa Fe (IAL, UNL-Conicet). Entre muchos logros destacados, fue Raquel Chan quien descubrió el gen HB4 en el girasol, que activa un mecanismo de respuesta de las plantas al estrés por la falta de agua. Este hallazgo, se trasladó también a otros cultivos como trigo y soja.

Sobre la distinción, la secretaria Hynes sostuvo que “la sociedad nos demanda que tanto la ciencia como la tecnología deben ser parte de la producción para introducir innovación en el agro. Santa Fe se caracteriza por ser una provincia pionera en tener inversión en ciencia, tecnología e innovación. Tenemos inversiones propias del presupuesto provincial. En esto es una de las pocas provincias a nivel nacional que hace el mayor esfuerzo”.

Además, explicó que existe una transferencia del sector científico al sector productivo bien definida: “el caso emblema es el Gen HB4 y el trabajo de la Doctora Raquel Chan. Se conoce en todo el país y el mundo. Eso es producto de un círculo virtuoso entre los organismos de ciencia y tecnología, es decir el Conicet, las universidades, el Estado y el sector privado”, indicó la funcionaria.

Trabajar en equipo

Para Raquel Chan, el reconocimiento en la provincia de Santa Fe, más precisamente en Agroactiva, tiene un valor especial, basado en su trabajo por innovar en sector agrícola. “El Premio al Valor Criollo que me otorga esta gran muestra es muy especial, porque lo hace en un entorno que representa el trabajo de los productores y muestra la importancia del asociativismo público-privado”, destacó la investigadora.

Además, la investigadora sostuvo que por todo lo que se logró, es fundamental seguir defendiendo al Conicet y la investigación pública. “Yo no soy la única, hay muchos investigadores que generan desarrollos científicos muy valiosos. Muchos no llegan a terminar la investigación, porque la ciencia no siempre llega a resultados, y por eso creen que no sirve, cuando en realidad la ciencia es fundamental”, expresó Chan.

Por último, reconoció la importancia de trabajar en grupo. “En investigación científica no existe el trabajo individual, es una labor enorme. No lo puede hacer nunca una sola persona. Por eso todos los logros son grupales”, aseguró la especialista.

Actividades en Agroactiva

En el marco de la megamuestra, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Santa Fe llevó adelante diversas actividades de vinculación tecnológica y de innovación. Junto a la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario, se realizaron jornadas y charlas en el stand informativo del evento.

Por otra parte, en la Carpa AgTech se realizaron diversas actividades con empresas del sector y junto al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) se llevaron a cabo actividades en torno a sus programas y herramientas.

También, la secretaria Érica Hynes participó de un panel en la jornada “Encuentro de Mujeres Rurales en Agroactiva: Economía del Cuidado Rural", organizado por la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina (MRA) y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe, que se llevó a cabo en el Auditorio de la megamuestra, donde se entregaron distinciones a mujeres destacadas de la ruralidad con la presencia de la vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda. Del panel sobre cuidados participaron además: Lucrecia Pacilio (INTA Rafaela), Luciana Soumoulon (MRA), Noeli Misaña (MRA) y Yanina Smerling (MRA – Fundación Bertolino).