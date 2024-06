Faenamiento de Ganado en Venado Tuerto

En Venado Tuerto, un grupo de cuatreros faenó y robó dos terneros de invernada en dos noches distintas, causando una pérdida aproximada de 700.000 pesos al productor José Genoud. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de San Marcos, donde los malvivientes actuaron en la madrugada del viernes y nuevamente en las primeras horas del domingo.

José Genoud, el productor afectado, presentó la denuncia ante la policía local, aunque hasta el momento no se han registrado avances significativos en la investigación. Los investigadores creen que los métodos utilizados fueron los mismos en ambos incidentes, sugiriendo que los autores del delito son los mismos en ambas ocasiones.

"En la madrugada del viernes fue el primer hecho, según las pericias de la Guardia Rural Los Pumas. En la madrugada del domingo hicieron lo mismo, y dejaron la sangre sin cuajar. Lo que me llama la atención es que el jueves fue el primer día que encerramos en ese corral los terneros de destete", explicó Genoud. A pesar de que él y su familia, que también vive en el campo, no escucharon ningún ruido extraño ni fueron alertados por los perros, los ladrones lograron faenar y llevarse dos animales de unos 180 kilogramos cada uno, aproximadamente valuados en 700.000 pesos.

Los cuatreros ingresaron al campo caminando y, tras faenar los animales, los retiraron del predio mediante arrastre y los cargaron en un vehículo para escapar en dirección a Venado Tuerto. "Los han matado de una manera muy fácil, aunque no sabemos cómo, ya que el resto de los animales no se alteraron. Raro, porque cuando los toros olfatean la sangre, empiezan a balar", detalló Genoud, quien no había sufrido robos de animales en los últimos diez años.

Ante esta situación, el productor y su familia consideran aumentar las medidas de seguridad en el campo para evitar futuros incidentes similares.