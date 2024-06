Moyano expresó sus sensaciones al asumir el nuevo cargo, destacando la mezcla de entusiasmo y ansiedad. "Sensaciones un montón, con muchas ganas y un poquito de miedo, pero muy contento por la propuesta. No me costó decir que sí, era algo lindo, un compromiso lindo para asumir y llevar adelante", comentó.

El nuevo director destacó su experiencia previa en gestiones anteriores, colaborando en talleres municipales y eventos barriales. Sin embargo, reconoció que ahora el desafío es mayor al estar directamente a cargo del área de deportes. "Hay muchos proyectos nuevos por hacer y cosas para mejorar, pero la idea es mantener lo que se venía haciendo bien e ir mejorando de a poco", señaló Moyano.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Moyano relató cómo recibió la llamada del intendente Tito Gómez ofreciéndole el puesto. "Nunca pensé que iba a llegar una llamada tan linda. Cuando Tito me llamó, no lo podía creer. Fue una propuesta tan importante que me llenó de alegría. No me costó nada decir que sí", recordó.

En cuanto a los proyectos inmediatos, Moyano mencionó la organización de una jornada de seguridad vial en colaboración con la provincia, dirigida a todas las escuelas de la zona. También adelantó actividades para las vacaciones de invierno en julio, siguiendo la tradición de salir a las plazas y eventos para el Día del Niño en agosto.

Moyano concluyó la entrevista agradeciendo el apoyo del equipo de la Municipalidad y expresó su compromiso de estar a la altura de las circunstancias. "Espero que podamos hacerlo mejor y estar a la altura de las circunstancias", finalizó.

FM Sonic continuará brindando cobertura sobre los avances y actividades del área de deportes de la Municipalidad de Villa Cañás bajo la dirección de Leo Moyano.