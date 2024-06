Cyndi Lauper anunció que se despide de los escenarios

Cyndi Lauper sorprendió a sus seguidores al anunciar que se despedirá de los escenarios con una última gira que hará únicamente por los Estados Unidos y Canadá. “Girls Just Wanna Have Fun” será el nombre del tour con el que la cantante se retirará de la escena musical a los 70 años.

La artista se presentará en 23 ciudades, a partir del 18 de octubre cuando inicie su tour en Montreal para continuar por Nueva York, el 30 de octubre, Los Angeles el 23 de noviembre y Chicago el 5 de diciembre, solo por mencionar algunos de los lugares que visitará.

Cyndi Lauper se hizo mundialmente conocida en 1983 cuando presentó su álbum “She’s So Unusual”, donde estaba el tema “Girls Just Wanna Have Fun”, que hoy le da nombre a su último tour.

“Es una canción que quiero mucho y habla sobre las mujeres y puede ser entendida en cualquier parte del mundo. Tiene que ver con sus derechos que, en muchos casos, no son respetados. Fue una etapa de mi vida que quiero mucho”, dijo sobre su aclamado tema musical.

“Cuando escribo las canciones trato de jugar con las palabras y ver qué sonoridad tienen. Busco ser libre y no marcarme límites. Ahora, no cargo con la responsabilidad de mostrárselas a alguien. Puedo tomar mis propias decisiones sin tener que esperar una respuesta de otra persona. Es bastante importante para mí todo el proceso de composición”, afirmó Cyndi Lauper.