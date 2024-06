«Después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización», denunció el legislador de la Ciudad de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, a través de su cuenta en la red social X.

Reyes indicó que les «notificaron la baja de la medida cautelar», por lo que las prepagas vuelven a tener vía libre para aumentar lo que quieran.

«No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo», lamentó Reyes.

Prepagas habían propuesto devolver los aumentos cobrado en 12 cuotas

En la audiencia judicial, las empresas de salud prepagas propusieron devolver los aumentos ya cobrados a sus afiliados en 12 cuotas, a partir del mes de junio.

El encuentro se produjo días atrás en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°3, a cargo del juez Juan Rafael Stinco, a la que concurrieron 41 compañías que se encuentran dentro del amparo presentado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

En este contexto, les ofrecieron a sus afiliados devolver el porcentaje que cobraron de más en 12 cuotas a partir del mes de junio, ahora resta saber si el Gobierno aceptará la propuesta.

Por el momento, no trascendió como se aplicaría la devolución del dinero, dado que a partir del mes que viene las distintas compañías realizarán un nuevo aumento ligado a la inflación.