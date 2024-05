Intendente de Rosario en Cumbre sobre Crimen Organizado

El próximo miércoles, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se desplazará hacia Boston, Estados Unidos, para integrarse en dos días de debate centrados en el "Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe". La Universidad de Harvard, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Grupo Banco Mundial, ha extendido la invitación a Javkin y a otros representantes de la región.

Con la organización a cargo del Banco Mundial, se cubrirán los gastos de transporte y alojamiento para los participantes, según lo informado por los organizadores.

La iniciativa de la Universidad de Harvard pretende reunir a expertos de diversos ámbitos, tales como seguridad, políticas públicas, economía y educación, con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos sobre la violencia y la economía delictiva en los países latinoamericanos. Los paneles contarán con la participación de representantes gubernamentales, académicos y miembros de la sociedad civil.

El jueves, Javkin se adentrará en el tema del crimen organizado y su vinculación con la violencia en la región, en compañía de figuras destacadas como el General colombiano Oscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia y ex director de la Policía Nacional de Colombia; Joana Monteiro, ex jefa de Fiscalía del Estado de Río de Janeiro y profesora de la Escola Brasileira de Administración, Ana Arjona, profesora de la Northwestern University; Santiago Tobón, Profesor de Economía de la Universidad EAFIT de Medellín, entre otros referentes. El temario incluirá el apartado "Cárceles y crimen organizado".

El viernes, el intendente formará parte de un panel sobre los "Retos de la reducción de la delincuencia en América Latina y el Caribe", compartiendo mesa con la política colombiana Claudia López y otros expertos, como Juanita Goebertus (Human Rights Watch), abogada y politóloga colombiana, y Marcela Melendez, economista en jefe adjunta en la oficina para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

Además de su participación en las actividades programadas, Javkin tiene previsto encontrarse con estudiantes rosarinos que actualmente cursan estudios en Harvard.

Tras su intervención en el evento, el intendente regresará a Rosario el sábado para reincorporarse a sus responsabilidades.